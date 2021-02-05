В красноярской школе появилась парта Героя памяти Иннокентия Смоктуновского ФОТО: правительство Красноярского края

В красноярской школе появилась парта Героя памяти Иннокентия Смоктуновского. Учебное заведение стало 16 по счету в крае, где в 2021 году уже установили такие памятные парты.

- Инициаторы проекта «Парта Героя» депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин и руководитель краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Денис Антонов, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Парта Героя памяти участника Великой Отечественной войны, актера театра и кино, мастера художественного слова, Героя Социалистического труда Иннокентия Михайловича Смоктуновского будет находиться в красноярской школе «Комплекс Покровский». Там учился герой.

Напомним, реализовывать проект «Парта Героя» начали в 2018 году. Участники устанавливают в учебных заведениях именные парты, посвященные заслуженным людям, которые там учились.