Программу по сохранению хакасского языка разработают в республике ФОТО: правительство республики Хакасия

Программу по сохранению хакасского языка разработают в республике. Заседание по этому вопросу прошло в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова в четверг, 4 февраля. Отметим, что власти региона ответственно подходят к задачам сохранения и популяризации национального наследия.

- На сегодняшний день в разных формах хакасский язык изучают в 84 школах республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года охват учеников, изучающих родной язык, увеличился на 15 процентов, - прокомментировали в пресс-службе республики Хакасия.

В регионе идет работа по подготовке преподавателей хакасского языка. Специалистов обучают в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова. В 2020 году издали первый том толкового словаря хакасского языка, а в этом году прошла презентация хакасско-русского и русско-хакасского тематического словаря. В регионе собираются издать 13-томник «Фольклорное наследие хакасского народа».