Дороги в Красноярске будут чистить без перерывов в «час писк» Фото: Мария ЛЕНЦ

Дороги в Красноярске будут чистить без перерывов в «час писк». Об этом заявил мэр краевой столицы Сергей Еремин. Он отметил, что пробок все равно не избежать, а наводить порядок в городе надо. Он призвал коммунальщиков обратить особое внимание на пешеходные переходы, чтобы горожане, как альпинисты, не перебирались через отвалы.

Кроме того, с 4 февраля оперативный штаб по контролю за уборкой дорог города переходит в мобильный и круглосуточный режим работы. Это необходимо, чтобы руководители оценивали ситуацию не только с точки зрения цифр в отчетах, но с точки зрения горожан и принимали решения об изменении схем уборки, если это необходимо.

Мэр города также поставил задачу главам районов усилить работу с УК и ТСЖ по уборке дворов. Со слов градоначальника, работать в режиме «ударного кулака» нужно до нормализации обстановки на дорогах.