Иван Гордеев стал новым руководителем Гидрометцентра в Красноярске

Иван Гордеев. Фото:www.mpr.krskstate.ru/

Теперь главный за прогнозы погоды в Красноярске - Иван Гордеев. Ранее он занимал должность заместитель начальника Гидрометцентра ФГБУ «Среднесибирское УГМС». С 1 февраля Иван возглавил красноярское подразделение синоптиков, заменив вышедшую на пенсию Марину Ерёмину.

Жителям Красноярска Иван Гордеев знаком по прогнозу погоды, который он много лет вел на телеканале ТВК по понедельникам.

В планах у нового руководителя, улучшить работу Гидрометцентра, а также начать активную работу с сайтом и оперативным информированием населения о переменах в погоде.

Иван Гордеев попал в красноярский Гидрометцентр сразу после окончания Томского государственного университета, с 2007 г. начинал инженером-гидрологом, затем стал замначальника отдела гидрологических прогнозов.