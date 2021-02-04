Проектировщики рассказали о планах на набережную в районе ТЦ «Красноярье» Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Проектировщики рассказали о планах на набережную в районе ТЦ «Красноярье». Главе города Сергею Еремину доложили, что условно территорию разделят на три уровня. Нижний ярус подойдет для комфортного времяпрепровождения у воды. Отдыхающие смогут прогуляться вдоль берега, покормить уток, покататься на велосипедах по велодорожке.

- Средний ярус подойдет для встреч и спокойного отдыха, а на верхнем собираются сделать смотровую площадку, террасу, качели и арт-объект набережной - световую беседку, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Предполагается также, что отремонтируют пешеходные зоны набережной, существующие лестничные марши, установят новое парковое освещение и озеленят территорию. Появятся на территории современные малые архитектурные формы, в том числе новая уличная мебель, сцена-подиум, скамейки, урны.