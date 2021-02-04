«Внутри я русский человек»: из Великобритании в Красноярск прилетел маэстро Мариус Стравинский Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Из Великобритании в Красноярск прилетел маэстро Мариус Стравинский. В центр Сибири потомка Игоря Стравинского пригласила команда Красноярского театра оперы и балета. В краевой столице дирижер мирового уровня представит свое прочтение оперы «Аида» Джузеппе Верди 6 и 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Мариус Стравинский – подданный Великобритании, но его музыкальный путь начался в России. Он выступает с ведущими оркестрами мира. В списке, например, Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Мальты, Миланским симфоническим оркестром имени Джузеппе Верди.

Как рассказал сам дирижер, поездка в Сибирь была моей мечтой. Он отметил, что Россия – это очень близкая ему страна.

- Внутри я русский человек, и Сибирь для меня – это дух России, мощь, природа, свобода, пространство, красота, – рассказывает гость.