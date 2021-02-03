«Сама не ожидала»: Софья Муравьева показала в короткой программе отличный результат

Софья Муравьева показала в короткой программе отличный результат Фото: Мария ЛЕНЦ

Юная спортсменка Софья Муравьева, воспитанница академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», стала сенсацией в первый же день первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Никто не ожидал, что она вырвется в лидеры, опередив двух главных соперниц и фавориток состязаний – Софью Самоделкину и Софью Акатьеву.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я сама не ожидала такого. Думала, что Соня и Соня будут впереди. Хотя в душе надеялась, конечно, что догоню. Так и случилось.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Своим выступлением юная спортсменка довольна. Хотя признается: выложилась не на самый максимум. Потому что где-то сдерживала себя, где-то осторожничала, чтобы не допустить помарок и откатать короткую программу максимально точно. Красноярский лед она теперь считает счастливым для себя.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как насчет лучшего выступления и 1 места по результатам произвольной программы?

- Хотелось бы выиграть 1 место, но для меня сейчас важно получить хороший прокат. Чтобы меня увидели и оценили, - скромничает Софья.