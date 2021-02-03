Мэр Красноярска признался: дороги чистят плохо

Сергей Еремин про уборку улиц Фото: Мария ЛЕНЦ

Сергей Еремин извинился за нечищенные дороги и попросил дать городским службам еще немного времени. По его словам, зима выдалась сложной. Причем эмоциональное обращение он записал на своей странице в Instagtam.

— Каждую минуту этой зимой я чувствую, слышу, вижу, как вы ругаете меня, костерите всех коммунальщиков. Для этого у вас есть я, и это правильно. Понимаю, что этой зимой нас зажало: и перепады, и шквальный снег, и затяжные морозы. Можно бесконечно говорить, сколько мы используем техники, людей, но каждый красноярец просто хочет видеть чистую безопасную дорогу, тротуары, и в этом году нам объективно похвастаться нечем, — говорит Еремин.

По его словам, в декабре пытались применять старинные технологии, но ни к чему хорошему это не привело. Также мэр отметил, что в миллионном городе исправить и убрать за несколько дней не получится. Еремин дал обещание, что коммунальщики приложат все усилия и просит водителей и пешеходов быть повежливее.