КраМЗ начал поставку пешеходных алюминиевых мостов в Германию

Мост на Николаевском проспекте в Красноярске. Фото: КраМЗ

Красноярский металлургический завод в январе отправил в Германию первый 13-метровый мост. По условиям экспортного контракта, в 2021 году в различные немецкие города поставят 50 легких и прочных пешеходных мостов.

Конструкции изготавливают из из экологически чистого алюминия с использованием гидроэлектроэнергии, что гарантирует низкий «углеродный след» продукции. Особенность красноярских мостов в том, что они органично вписываются в любой природный ландшафт. Например, поверхность алюминиевого профиля, оформленного «под дерево», хорошо подходит для европейских парков в эко-стиле. Кроме эстетических преимуществ, у мостов есть и технические особенности: стойкость к коррозии, легкость их монтажа, удобство транспортировки.

Мост в Раштатте. Фото: КраМЗ

Напомним, что поставки алюминиевых мостов на экспорт КраМЗ начал еще в 2019 году. Тогда для немецкого заказчика были изготовлены две сборно-разборных конструкции, которые используются как временные переправы на период ремонтов и строительных работ. В 2020 году их количество увеличилось втрое, и берега европейских рек соединили уже капитальные алюминиевые мостовые строения российского производства. Так, в мае прошлого года в немецком городе Раштатт, земля Баден-Вюртемберг, был установлен произведенный на КраМЗе пешеходный мост через реку Мург – приток Рейна.

Добавим, что КраМЗ лидирует по числу установленных алюминиевых пешеходных мостов в России. Мосты практически полностью изготавливаются на заводе. Цикл работ включает приготовление сплава, литье, прессование, фрезерные и сварочные работы, финишную обработку. Металл также российского производства, его в жидком виде поставляет расположенный с КраМЗом на одной промышленной площадке Красноярский алюминиевый завод. О важности развития переработки алюминия на внутреннем рынке более 10 лет назад начал говорить еще бизнесмен Олег Дерипаска.- Для КраМЗа производство мостов – перспективное направление развития. На предприятии имеется все необходимое оборудование и уже накоплен уникальный для российской промышленности опыт создания высокотехнологичной алюминиевой продукции из силового профиля, – рассказал генеральный директор ООО «КраМЗ» Сергей Бурцев.

Мост в Туле. Фото: КраМЗ

В Красноярске уже установлены три таких конструкции, две из которых смонтированы к Универсиаде-2018. В 2021 году в городе появится еще два моста. В 2017-2019 годах в России при участии Алюминиевой Ассоциации установили 8 мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве над рекой Яуза и один – в Туле.