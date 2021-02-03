В Хакасии водитель и кондуктор автобуса избили проверяющего масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость, которая пришла из столицы Хакасии – Абакана. Водитель и кондуктор одного из автобусов 17-го маршрута избили специалиста, который в рамках специального рейда вошел к ним в салон, чтобы проверить соблюдение масочного режима. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, произошло это днем 15 декабря в районе центральной почты на улице Щетинкина. То есть в разгар так называемой второй волны. И теперь правоохранители разыскивают очевидцев. Можем предположить, что с масочным режимом у экипажа маршрутки был непорядок, иначе они не кинулись бы на проверяющего.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется, соблюдение требований безопасности никто не отменял. В Хакасии режим действует до сих пор, ограничения не снимаются. По последним данным там зафиксировано 56 новых случаев заболевания (всего 20 447), на изоляции находятся 4 871 человек, на лечении – 1 168. Количество летальных исходов – 384.