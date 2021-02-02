Суд прекратил одно из уголовных дел против бывшего мэра Канска. Фото: соцсети

Канский городской суд прекратил одно из уголовных дел в отношении бывшего мэра Надежды Качан. Предварительное заседание прошло накануне, 1 февраля, на котором и было принято такое решение. Напомним, что бывшую чиновницу обвиняют в том, что по ее халатности в мае 2017 года в Канске произошел крупный пожар, в результате которого были уничтожены огнем около 140 жилых домов и погибли 2 человека. Как уже установлено, возгорание началось на свалке отходов лесопилки, сильный ветер подхватил огонь и перебросил его на окраинные улицы. Отходы хранились с нарушением, и вообще после проверок надзорные ведомства обнаружили там множественные нарушения, следить за устранением которых должен глава муниципалитета.

Следователи завели два уголовных дела: за халатность, повлекшую причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ч.1.1 ст.293 УК РФ) и за халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

После ходатайства защиты экс-мэру теперь не придется отвечать за ущерб: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Но рассмотрение делу о гибели двух человек продолжится 15 февраля.