В Красноярке закрывается ковидный госпиталь для беременных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрывают еще один ковидный госпиталь. Речь идет об учреждении, которое было открыто на базе родильного дома №1 и принимало беременных, рожениц и родильниц с новой коронавирусной инфекцией. Работал он с октября 2020 года, за это время здесь было принято 154 родов. Сейчас там проводя все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. А в 3 февраля уже возобновляется плановая и экстренная медицинская помощь на базе гинекологического стационара.

В министерстве здравоохранения края добавили, что медицинская помощь пациентам в учреждении будет по-прежнему оказываться в условиях обеспечения и контроля безопасности медицинской деятельности, в соответствии с принципами и требованиями системы менеджмента качества.

Куда же будут направляться пациентки? С 1 февраля лечение беременных и родильниц с коронавирусной инфекцией будет осуществляться в БСМП им. Н.С. Карповича. Госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи беременным женщинам с 22 недель гестации, роженицам и родильницам с новой коронавирусной инфекцией будут осуществляться в Краевом центре охраны материнства и детства (в мельцеровских боксах).