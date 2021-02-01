Задержанным на митинге в Красноярске могут выписать штрафы от 10 000 до 300 000 рублей

Задержания на митинге Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске, накануне, за участие в несанкционированном митинге было задержано 194 человека. Это официальные данные полиции. Всех нарушителей доставляли в отделения полиции, где на них составлялся документ об административном нарушении.

Согласно закону за участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, также можно выбрать общественные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток . За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.

Меру наказания будет решать суд, дела уже передаются в районные отделения.