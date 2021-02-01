В Красноярске издателя обвиняют в присвоении 600 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске издателя обвиняют в растрате бюджетных денег. Причем следователи полиции собрали достаточное количество доказательств, уголовное дело уже передано в суд Железнодорожного района на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Известно, что в 2015 году 54-летний предприниматель направил заявку на получение гранта из бюджета. В гранте указал целевое назначение: издательские проекты социальной направленности. И приложил таблицу сметы расходов. На что и получил миллион рублей.

Однако затем обвиняемый занизил стоимость типографских услуг, а разницей – она составила, по информации следователей, 600 тысяч рублей – издатель распорядился по своему усмотрению. Затем составил подложный отчет по расходованию гранта. Но истина все равно вышла наружу. Сейчас обвиняемому за присвоение (растрату) грозит до 6 лет лишения свободы.