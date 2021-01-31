194 задержанных: в Красноярске подвели итоги несанкционированного митинга

Несколько автобусов с задержанными разъехались по разным отделениям полиции. Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало официальную информацию по несанкционированному мероприятию, которое прошло 31 января. В нем приняли участие 242 человека. В территориальные отделы полиции были доставлены 194.

Их отвозили в разные отделения полиция и о том, как с ними работали, сняли видео. У всех задержанных сняли отпечатки пальцев, составили материалы для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством. Напомним, за неоднократное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Многие задержанные написали о своем пребывании в полиции в социальных сетях.

Также на некоторых сайтах опубликована информация о количестве задержанных, правда, неофициальная и меняющаяся. И из этих цифр следует, что Красноярск – в числе лидеров по количеству задержанных. Напомним, по итогам несанкционированной акции 23 января официальные данные по количеству участников – 800 человек.