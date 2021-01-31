Красноярская «Ротонда памяти и славы» может стать «зданием года»

Проголосовать за нашу ротонду может каждый красноярец. Фото:Музейный центр

Напомним, «Ротонда памяти и славы» – это архитектурная инсталляция у Музейного центра «Площадь Мира», является важной частью проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Созданная из множества деревянных брусьев, имея невесомый образ облака и мира над головой, ротонда затрагивает тему памяти.

Прозрачная конструкция поднимается над Енисеем, по форме напоминая классическую беседку-ротонду. Она появилась летом 2020 года – здесь можно отдыхать на лавочках, наблюдать за рекой и Столбами вдалеке, сделать красивые фото и видео.

Ротонда попала в номинацию Cultural Architecture. Впереди отбор в финальный шорт-лист, куда попадут 5 объектов в каждой номинации, а 18 февраля объявят победителей. До 10 февраля каждый может подать голос за красноярскую ротонду. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ArchDaily.

ArchDaily – это самое масштабное цифровое издание об архитектуре в мире. Уже 12 лет подряд портал организовывает конкурс лучшего здания года. В конкурсе 15 номинаций. Номинация Cultural Architecture, где участвует ротонда музея, включает в себя постройки из США, Китая, Индии и других стран, а также из городов России – Москвы и Владивостока.