«Люди так не умеют радоваться»: в сети обсуждают довольные «лица» заснеженных животных из красноярского зоопарка Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В Красноярске за день выпала треть месячной нормы снега. По прогнозам синоптиков, ожидаются новые порции осадков. Местные жители с трудом передвигаются и ездят по городу, иной раз про себя ругаю непогоду.

Фотографии заснеженных животных попали в сеть Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Однако у питомцев «Роева ручья», видимо, другое мнение на этот счет. Фотографии заснеженных животных попали в сеть и стали предметом обсуждения. К слову, часть комментаторов сошлись во мнении, что у животных довольные «лица».

Выдры ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Животные парка «Роев ручей» радуются мягкому и пушистому снегу каждый в силу своего темперамента. Выдры, например, ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне, степенные зубры устраивают в сугробах настоящую корриду, а остальные просто рады природному явлению, - рассказали сотрудники парка флоры и фауны.

«Замечательные фото! На них все улыбаются)» Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Под публикацией пользователи соцсети оставляют умилительные комментарии:

«Замечательные фото! На них все улыбаются)».

«Зато люди так не умеют радоваться! Как животные природе)».

Одни ставили лайки, а кто-то поинтересовался, не мерзнет ли верблюд при северной погоде.