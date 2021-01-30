«Люди так не умеют радоваться»: в сети обсуждают довольные «лица» заснеженных животных из красноярского зоопарка
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
В Красноярске за день выпала треть месячной нормы снега. По прогнозам синоптиков, ожидаются новые порции осадков. Местные жители с трудом передвигаются и ездят по городу, иной раз про себя ругаю непогоду.
Фотографии заснеженных животных попали в сеть
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
Однако у питомцев «Роева ручья», видимо, другое мнение на этот счет. Фотографии заснеженных животных попали в сеть и стали предметом обсуждения. К слову, часть комментаторов сошлись во мнении, что у животных довольные «лица».
Выдры ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
- Животные парка «Роев ручей» радуются мягкому и пушистому снегу каждый в силу своего темперамента. Выдры, например, ныряют в снег и купаются в нем, как в бассейне, степенные зубры устраивают в сугробах настоящую корриду, а остальные просто рады природному явлению, - рассказали сотрудники парка флоры и фауны.
«Замечательные фото! На них все улыбаются)»
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
Под публикацией пользователи соцсети оставляют умилительные комментарии:
«Замечательные фото! На них все улыбаются)».
«Зато люди так не умеют радоваться! Как животные природе)».
Одни ставили лайки, а кто-то поинтересовался, не мерзнет ли верблюд при северной погоде.