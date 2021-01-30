В Якутии родственники пожаловались в Следственный комитет на жениха похищенной девушки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии родственники пожаловались в Следственный комитет на жениха похищенной девушки. По предварительной информации, заявители обратились в следственный отдел по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) 28 января 2021 года. Они рассказали, что их 17-летнюю дочь усадили в салон автомобиля, когда она вышла из дома, и увезли в неизвестном направлении.

- Заявители рассказали, что ранее молодой человек высказывал намерение сочетаться браком с девушкой, но получил отказ по причине ее несовершеннолетия. «Похищенную» вскоре нашли. Она рассказала следователю, что сама села в машину, чтобы покататься по городу с молодым человеком, с которым она состоит в близких доверительных отношениях, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Саха (Якутия).

Следователи проводят процессуальную проверку, в рамках которой установят обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.