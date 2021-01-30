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Заявки на очистку дорог от снега начали принимать от жителей Красноярска

Дорожники работают с девизом «Снег, мы тебя любим»
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Заявки на очистку дорог от снега начали принимать от жителей Красноярска

Заявки на очистку дорог от снега начали принимать от жителей Красноярска

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Заявки на очистку дорог от снега начали принимать от жителей Красноярска. В мэрии рассказали, что для этого горожанам нужно обратиться по телефонам 005 или 223-85-05.

- Снегопад мобилизовал все ресурсы дорожных служб. Вчера после час пика, снегопогрузочная техника вышла на улицы города. Дорожников на некоторых машинах даже написали девиз: «Снег, мы тебя любим», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также в решении вопроса с уборкой снега поучаствовал и глава региона Александр Усс. Он отметил, что выпала треть от месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки может выпасть еще столько же. Глава региона также отчитался, что обсудил ситуацию с мэром города - на уборку выставили «все, что движется». Александр Усс призвал поддержать коммунальщиков терпением.