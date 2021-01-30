В Якутске осудят обвиняемых в мошенничестве директоров жилищных кооперативов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске осудят обвиняемых в мошенничестве директоров жилищных кооперативов. По предварительным данным сумма ущерба от действий фигурантов превысила 159 миллионов рублей.

Уголовное разбирательство идет в отношении учредителя и двух руководителей жилищно-накопительного кооператива «Новый дом» и иных подконтрольных им организаций. Им предъявили обвинения по статьям «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана с причинением особо крупного ущерба» и «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

- Следствие полагает, что обвиняемые знали об отсутствии у подконтрольных им организаций разрешительной документации. Тем не менее строительство двух трехэтажных домов с мансардными этажами допустили. Привлекли для этого деньги 118 граждан, заключив с ними договоры паенакоплений. В итоге из-за отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 116 человек вступить в права владения имуществом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры республики Саха (Якутия).