Прокуратура Красноярска заинтересовалась падением крана на стройке онкологического центра Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура заинтересовалась падением крана на стройке нового корпуса онкологического центра. Чрезвычайное происшествие случилось 20 января. По предварительным данным в результате нештатной ситуации пострадал один человек, рабочий был доставлен в больницу с травмой ноги. По предварительным данным у самоходного гусеничного крана под тяжестью груза сложилась стрела.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдение требований законодательства об охране труда, в том числе, соблюдение работником и работодателем техники безопасности при производстве работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Свою проверку ведет и заказчик, Управление капитального строительства.

Добавим, что будущий корпус онкоцентра рассчитан на 260 коек для хирургических и терапевтических отделений. Идут отделочные работы от подвала до пятого этажа, возводятся перегородки, обустраиваются инженерные коммуникации. Полностью строительство нового корпуса и трех теплых переходов завершится к концу 2021 года.