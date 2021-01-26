В Туве охотник устроил беспорядочную стрельбу по друзьям Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 23 января в таежном местечке Самбул Сут-Хольского района (примерно 250 километров от Кызыла) было найдено тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением, от которого он скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствию не пришлось долго выяснять, что здесь произошло. Нашлись свидетели, которые обо всем рассказали.

В пресс-службе тувинского следкома сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную версию случившегося. В тот роковой субботний день в тайге на охоте собрались несколько человек из числа местных жителей. Все друг дуга знают. Устроили застолье со спиртным. И в какой-то момент произошел конфликт. Один из мужчин схватил ружье и устроил беспорядочную стрельбу по другим охотникам. Следком формулирует это как «из личных неприязненных отношений». Увидев, что ранил своего знакомого, он свел счеты с жизнью.