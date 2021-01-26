Четырех медведей застрелят в Красноярском крае

Отстрел медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большемуртинском районе отловят и застрелят четырех взрослых медведей. По словам специалистов, они представляют опасность для человека. Казалось бы, зима, и самое время для бурых спать, а не шататься по лесу, но животных разбудили. Согласно данным «Международного институт мониторинга лесных систем», во всем виновата вырубка деревьев. Лесорубы разбудили медведей и они ходят в по лесу и ищут пропитание, а так как еды сейчас нет, то есть вероятность выхода в жилые массивы.

Отстрелом животных занимаются специализированные охотники, которые имеют на это разрешение. Практических каждый год отлавливают в разных районах края косолапых именно зимой.