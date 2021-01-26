В Туве студенты подрались из-за мяса Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы Кызыле студенты подрались из-за мяса. Точнее – из-за оконной ручки, с помощью которой это мясо доставали из импровизированного холодильника. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в минувшее воскресенье 24 января в больницу был госпитализирован 17-летний первокурсник одного из техникумов. У него была колото-резаная рана грудной клетки.

Медики оказали раненому помощь и вызвали полицию. Стали разбираться. Студент рассказал, что к нему пришел 16-летний однокурсник и попросил у него оконную ручку. Вероятно, в общежитии (как это бывает часто) были скручены оконные ручки (может, чтобы студенты через окна гостей не водили?) Но у пострадавшего одна такая была: как водится, в мороз студенты превращают пространство за окном в импровизированный холодильник.

Подозреваемый взял у потерпевшего оконную ручку, чтобы доставь мясо, а назад не вернул. Потерпевший пришел разбираться. Поговорить по-хорошему не получилось. В ход пошел складной нож. Установлено, что проявивший агрессию подросток состоит на учете в ПДН, а ранее он обучался в школе-интернате – Тувинском кадетском корпусе. Следовательно, законным представителем его является директор школы-интерната. Вот его и накажут за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Что касается самого подозреваемого, сейчас идет проверка.