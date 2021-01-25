В Якутии презентуют тушу вымершего шерстистого носорога ФОТО: минобр Якутии

В Якутии презентуют тушу вымершего шерстистого носорога. Уникальной находке примерно 20-50 тысяч лет. Сохранность туши животного составляет порядка 80 процентов. В первозданном виде сохранились шкура, шерсть и даже жировой покров носорога. Животное погибло в возрасте 3-4 лет.

- Тушу шерстистого носорога нашли в августе 2020 года на правом притоке реки Индигирки в Абыйском улусе. Ранее в этой местности находили и другие причины для сенсаций. Например, в 2014 году обнаружили тушу шерстистого носорога Саши, а в 2019-ом - пещерных львят Бориса и Спарту, - рассказали в пресс-службе республиканского минобра.

После осмотра туша шерстистого носорога хранилась в леднике, а в январе ее доставили по зимнику в Якутск. Сотрудники Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук РС(Я) отобрали пробы образцы для радиоуглеродного датирования, исследования ДНК и РНК. Подробнее об этих процедурах расскажут во время презентации.