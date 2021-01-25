Красноярская мэрия в поиске новых подрядчиков для работы с бездомными псами Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская мэрия в поиске новых подрядчиков для работы с бездомными псами. Торги на электронной площадке уже начались. К участию в них приглашают организации, оказывающие комплекс услуг по отлову, перевозке, ветеринарному обслуживанию, передержке безнадзорных животных. Начальная цена контрактов – 3,5 и 3,6 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, работы подрядчикам будут оплачиваться по факту. В контрактах указано, что исполнители должны выполнять план-задания, формируемые на основании жалоб горожан, поступивших в службу 005.

По правилам, бригады обязаны прибыть на место по заявке, отловить животное, перевезти его в спецпункт передержки. Там его осматривает ветеринар. При наличии диагноза «проявляет немотивированную агрессивность» питомца оставляют в приюте, где оно будет жить до конца жизни. Животных без диагноза стерилизуют, оставляют на 10-дневную передержку, ставят прививку от бешенства, помечают биркой и выпускают на улицу.