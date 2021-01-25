Больше четырех тысяч семей в Красноярском крае получили губернаторскую выплату Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае губернаторскую выплату получили 4349 семей. Такие итоги в региональном правительстве озвучили по итогам 2020 года. Финансовую поддержку родителям оказывают в рамках нацпроекта «Демография».

- Выплаты перечисляют семьям, в которых с января 2020 года родился третий или последующий ребенок. При этом основное условие назначения выплаты – это ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В 2020 году на эти выплаты направили почти 414 миллионов рублей, из которых более 310 миллионов рублей – это федеральные субсидии. Напомним, тем, кто планирует впервые обратиться за данной помощью, нужно подать документы в течение полугода с даты рождения ребенка, чтобы подать заявление и оформить пособие с первого дня жизни малыша. В остальных случаях выплата назначается со дня обращения.