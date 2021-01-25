Туристическая полиция в Хабаровском крае патрулирует территории Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Туристическая полиция в Красноярском крае патрулирует территории. Экипажи приступили к работе на снегоходах и катере. Зимой правоохранители проводят профилактические мероприятия на Красноярском водохранилище и в любимых местах отдыха горожан.

- На сегодняшний день полицейские патрулировали акваторию Красноярского водохранилища, используя судно на воздушной подушке «Марс». сотрудники правоохранительных органов и представители Государственной инспекции по маломерным судам проводят с гражданами профилактические беседы, напоминают, что выходить и выезжать на лед в неположенных местах не безопасно, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Также внимание уделили и эко- парку «Гремячая грива», и территориям на острове Татышев. Отметим также, что полицейские намерены регулярно патрулировать места отдыха жителей и гостей краевого центра.