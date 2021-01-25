Под окнами 100-летней жительницы Красноярска прошел концерт Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Под окнами 100-летней жительницы Красноярска прошел концерт. Осокина Лидия Ивановна - участник трудового фронта, ветеран труда. Именинница живет в Свердловском районе краевой столицы. Свой вековой юбилей она отметила вчера, 24 января.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска, Лидия Ивановна в годы войны трудилась помощником капитана в порту «Диксон», «Хатанга», также работала диспетчером в порту и кассиром-инкассатором «Игарторг». Свой юбилей она отметила с родными и близкими.

Около дома прошел концерт в честь юбиляра организовали концерт. Такие праздники стали уже доброй традицией. Организаторами торжества были участники вокального коллектива Красноярского техникума промышленного сервиса «Гармония». Лидии Ивановне пожелали крепкого сибирского здоровья и благополучия.