Шесть человек претендуют на пост мэра Норильска ФОТО: администрация Норильска

В Норильске выбирают кандидата на пост мэра города. Для этого из Красноярска в заполярный город прибыла конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя правительства края Анатолием Цыкаловым.

Заявки на участие в конкурсе подали 12 человек. Однако перед началом заседания комиссии один из претендентов снял свою кандидатуру. Оставшиеся участники представили разработанные программы действий, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в городе.

- В итоге остались шесть кандидатов, из которых Норильский городской Совет депутатов выберет одного. Итоги озвучат завтра, 26 января. Напомним, должность эту избранный градоначальник будет занимать в течение пяти лет, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что краевые власти разрабатывают комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года.