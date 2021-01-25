В МВД Хакасии опровергли информацию об агрессии полицейских при задержании мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В МВД России по республике Хакасии опровергли информацию об агрессии полицейских при задержании мужчины. Напомним, информация распространялась в социальной сети. В сообщении говорилось, что сотрудники правоохранительных органов проявили агрессию при задержании мужчины, рядом с которым находился ребенок.

Как сообщили в пресс- службе ведомства, инцидент случился 23 января 2021 года. На перекрестке улиц Щетинкина- Ленина в Абакане находился мужчина. Гражданин был пьян, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания полицейских. Рядом с мужчиной находился ребенок.

Так как у полицейских возникли опасения за несовершеннолетнего, который находился рядом с нетрезвым мужчиной, они приняли решение действовать. Гражданина доставили в дежурную часть УМВД России по Абакану, а сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних тем временем передали ребенка матери.