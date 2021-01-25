Донорская акция в День студента пройдет в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Донорская акция в День студента пройдет в Красноярске. Желающих сдать кровь ждут в Красноярском краевом центре крови сегодня, 25 января. Забор крови будут делать с 9:30 до 14:00 по адресу: Красноярск, улица Павлова, 21,, Культурное пространство Каменка.

- Акцию проводит Центр крови и Ресурсный центр по донорству в СФО при поддержке администрации Кировского района Красноярска. Желающим присоединиться к донорскому движению и участвовать в добровольческой акции настоятельно рекомендуют проверить себя на противопоказания и за три дня начать подготовку к донации, - рассказали в Красноярском краевом центре крови.

Отметим также, что участникам акции вручат сувениры от регионального штаба МолодежкаОНФ. Тем, кому исполнилось 18 лет и кто только решился на первую донацию, вручат именные свидетельства «День донорского совершеннолетия».