В Красноярском крае пожарные проводят профилактические рейды в частном жилом секторе с печным отоплением

В Енисейском районе специалисты осмотрели состояние печного отопления и электропроводки Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае проводится комплекс противопожарных профилактических мероприятий, в ходе которых сотрудники краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» вместе с главами сельских администраций провели рейды в жилом секторе. В первую очередь посетили, так называемые, социально уязвимые группы населения. Главный акцент - на многодетные семьи.

В Енисейском районе специалисты осмотрели состояние печного отопления и электропроводки, наличие автономных пожарных извещателей и их работоспособность. Также побеседовали с хозяевами и напомнили о правилах использования печного оборудования, электроприборов, объяснили требования безопасности при эксплуатации газовых баллонов в быту.

Всем собственникам домов были вручены памятки, где прописаны главные требования противопожарного режима в зимний период.

- Как показывают проведенные проверки по фактам пожаров, основной причиной является неосторожное обращение с огнем и пренебрежение правилами противопожарного режима, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Жанна Шмань, инструктор по профилактике Енисейского района краевого учреждения. - Проведение профилактической работы с такими гражданами, имеет огромное значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей при пожарах.

Кроме того, сотрудники краевой пожарной охраны провели беседы с руководителями и работниками объектов торговли о соблюдении требований противопожарного режима в местах массового скопления людей.