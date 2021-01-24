Жительницу Ачинска обманули на крупную сумму при покупке щенка шпица

Женщина перевела нужную сумму, а после "продавец" перестал ей отвечать Фото: Мария ЛЕНЦ

35-летняя жительница Ачинска лишилась двадцати тысяч рублей при покупке щенка шпица. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В дежурной части женщина рассказала, что давно мечтала купить собаку этой породы. Когда на одном из сайтов увидела объявление о продаже щенков, то не устояла. Позвонила и договорилась о покупке. Приобретение питомца обошлось ей в 17 тысяч рублей, а также его доставка – это еще три тысячи рублей. Когда она перевела деньги, то «продавец» перестал выходить на связь. Полицейские возбудили уголовное дело по факту по части 2 статьи 159.3 «Мошенничество».

Договаривались о покупке через переписку Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Нужно быть бдительными и внимательными, ни в коем случае не передавать информацию о своих картах третьим лицам, проверять адреса сайтов, где осуществляете покупки, приобретать товары только на официальных сайтах, не переводить преждевременно полную стоимость за товар, - предупреждают полицейские.

Женщине должны были привезти такого вот щенка Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сейчас мошенников, обманувших женщину при покупке собачки, ищут. Им грозит до пяти лет лишения свободы.