Гибель несовершеннолетней расследуют в Тыве Фото: Мария ЛЕНЦ

Гибель несовершеннолетней расследуют в Тыве. Девушку нашли в доме вместе с мамой и бабушкой вчера, 21 января 2021 года. По предварительной информации, сообщение о смерти 16-летней жительницы села Ак-Даш поступило в правоохранительные органы из медицинского учреждения.

По данному факту следователи уже проводят проверку. На сегодняшний день известно, что погибшая жила в частном доме вместе с мамой и бабушкой. В полицию звонили их соседи, которые почуяли неладное.

- Нашли семью обеспокоенные местные жители и родственники. Женщины и девушка были без сознания. Их доставили в больницу, оказали необходимую помощь. Однако девушка скончалась, ее мама и бабушка в коме. В ходе осмотра дома признаков возгорания не обнаружили, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по республике Тыва.