Мэр Красноярска в новом формате проинспектировал район города Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Мэр Красноярска в новом формате проинспектировал городские объекты. В рамках первого выездного совещания Сергей Еремин оценил ход реализации значимых проектов на территории Железнодорожного района.

- Градоначальник осмотрел стройплощадку многофункционального спортивного комплекса на стадионе РК «Красный Яр». Строить его начали в августе 2020 года. Проект для него разрабатывали с учетом мнения ведущих экспертов. Объект сдать планируют в четвертом квартале 2021 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Осмотрел Сергей Еремин и три ветхих двухэтажных дома на улице Маерчака, жителей которых расселяют за счет застройщика. На освобождаемом участке в дальнейшем возведут современный жилой комплекс. Реновацию планируют завершить в 2024 году.

Инспекция закончилась визитом на стройплощадку детского сада на 270 мест с ясельными группами в районе улицы 8 Марта. Здесь идут подготовительные работы, идет забивка свай. Градоначальник заверил, что и дальше будет проводить выездные инспекции «час района».