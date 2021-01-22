В Красноярске на 23-24 января потеплеет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на 23-24 января 2021 года потеплеет. По прогнозам синоптиков, в эти дни дневная температура будет на уровне -13 -14 градусов. В воскресенье, 24 января ожидается снег. Данные предоставлены на сайте Гидрометцентра России.

Отметим также, с понедельника в краевой столице опять будет морозно. Синоптики прогнозируют, что дне столбики термометров будут опускаться -31 градуса. Максимальная ночная температура будет -39 градусов в ночь 26 на 27 января 2021 года.

Жителей краевого центра убедительно просят учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителей призывают быть предельно осторожными во время движения по дорогам, следить за состоянием своих авто. Меры предосторожности, предпринятые своевременно, помогут избежать неприятных ситуаций. Напомним, в экстренных случаях необходимо обращаться по телефону «112».