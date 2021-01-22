Уголовное дело завели на жителя Хакасии за газету с угрозами Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело завели на жителя Хакасии за газету с угрозами. По предварительной информации, жителю Саяногорска предъявили обвинение по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Следствие полагает, что фигурант в марте 2020 года подозреваемый был привлечен к административной ответственности, так как не выполнил требования автоинспектора пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

- Позже, 18 января 2021 года, подозреваемый заметил на улице того самого инспектора ДПС, проследил за ним. Потом мужчина подкину в подъезд, где живет правоохранитель, газету с собственноручным высказыванием о намерении расправы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование продолжается, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Отметим также, что мужчина уже задержали, пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.