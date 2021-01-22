В минздраве Красноярского края анонсировали новое назначение ФОТО: региональный минздрав

В минздраве Красноярского края анонсировали новое назначение. Пост заместителя министра занял Александр Украинцев, подполковник медицинской службы МО РФ в запасе. Распоряжение о его назначении подписано 19 января 2021 года. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для справки: Украинцев Александр Анатольевич родился 22 июля 1963 года в городе Балей, Читинской области. Получил высшее образование - в 1986 году окончил Читинский Государственный медицинский институт. Проходил интернатуру в период с 1 августа 1986 года по 1 июля 1987 года по специальности «Детская хирургия». Имеет квалификацию врача, детского хирурга.

В марте 2018 года прошел курс повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в филиале ФГБУ «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ г. Москва.