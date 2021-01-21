В Красноярском крае водитель грузовика заехал на переезде под поезд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на станции Сулемка (Нижнеингашский район) произошло ДТП с участием грузового автомобиля Daewoo и поезда. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Установлено, что в ночь на 21 января, в 01:06 по местному времени водитель грузовика решил проскочить переезд прямо перед носом у приближающегося товарняка. Проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал под закрытый шлагбаум. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось – нужно учитывать скорость поезда.

От удара грузовик отбросило на строение, в котором размещается пост дежурного по переезду. Вместе со строением повреждено и устройство заграждение переезда. Локомотив немного помят, а вот про автомобиль можно сказать только одно: все очень печально. К счастью, никто не пострадал. И на движение поездов это дорожно-транспортное происшествие не повлияло.