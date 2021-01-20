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Происшествия

Чтобы не платить чужие штрафы, житель Железногорска заявил об угоне своей машины

Навредил сам себе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чтобы не платить чужие штрафы, житель Железногорска заявил об угоне своей машины

Чтобы не платить чужие штрафы, житель Железногорска заявил об угоне своей машины

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы не платить чужие штрафы, житель Железногорска заявил об угоне своей машины. В результате за ложный донос на него завели уголовное дело. И теперь он может лишиться свободы на срок до двух лет. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции закрытого города.

Как оказалось, мужчина три года назад продал свой автомобиль ВАЗ знакомому. Но с регистрационного учета его не снимал. Таким образом, покупатель пользовался машиной по доверенности. Видимо, с правилами дорожного движения он был не в ладах, потому что вскоре на имя железногорца стали приходить уведомления об оплате административных штрафов. Причем сумма набежала немалая.

Можно ведь было разобраться со всем в установленном порядке, оспорить штрафы, доказать, что за рулем был не он. Но гражданин пошел другим путем – он просто явился в полицию и заявил об угоне. Когда писал заявление, его предупредили об ответственности за дачу ложных показаний. Видимо, он не принял это всерьез. А надо было. Теперь придется отвечать по закону.

Криминал