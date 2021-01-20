Лже-пристав из Красноярского края обманул сотни человек со всей страны на 1,2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель города Назарово выдал себя за сотрудника службы судебных приставов, чтобы таким образом обогатиться. Он продумал схему, создал поддельную страницу, внешне напоминающую портал ФССП. И разместил на ней информацию о продаже бытовой техники и смартфонов по заниженной стоимости. Якобы это вещи, которые были конфискованы у должников и подлежат реализации.

Тем, кто звонил мошеннику, он сообщал: расчет по предоплате, деньги нужно переводить на личный счет. В результате он получил более 1,2 миллиона рублей от нескольких сотен обманутых граждан со всей страны. Полиция завела уголовное дело. А гражданам все-таки нужно быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Самое главное – судебные приставы не занимаются реализацией имущества, а только размещают информационный контент. Плюс отличить официальный сайт от поддельного несложно – мошенники не станут утруждать заполнением фейковой страницы подробной информацией о деятельности службы и ссылками на другие госресурсы.