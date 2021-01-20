Стоять, ни с места: жительницу Хакасии от изнасилования спасло появление полицейских

Жительницу Хакасии от изнасилования спасло появление полицейских Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу хакасского города Саяногорска от изнасилования спасло появление полицейских. Она не растерялась и сумела вовремя позвать на помощь. Из этой истории можно сделать такой вывод: главное – не паниковать и не сдаваться до последнего.

По предварительной версии следствия это произошло 16 ноября 2020 года. 40-летняя потерпевшая когда-то поддерживала отношения с 39-летним обвиняемым. Но затем они прекратились. В указанный день мужчина привел потерпевшую в свою квартиру, причем применил физическую силу, потому что она не хотела идти туда добровольно.

Она успела спрятать в куртке телефон и дала сигнал своему знакомому, сообщила, что в опасности и где находится. Тот позвонил в полицию. В итоге силовики ворвались в квартиру и скрутили насильника. Говоря юридическим языком, не дали довести преступный умысел до конца. В ходе следствия гражданин вину свою признал и теперь ждет решения суда, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.