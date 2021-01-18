В Красноярском крае впервые наказан руководитель предприятия, загрязняющего атмосферу. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, когда к ним поступило сообщение, что в окрестностях миллионного города зафиксировано превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, на место выехала следственно-оперативная группа по экологическим преступлениям. Вместе с ними – специалисты министерства экологии края, которые провели контрольные замеры.Информация подтвердилась: в Емельяновском районе они обнаружили завод, выдающий в атмосферу 20 предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ – превышение свинца в 18 раз, взвешенных веществ в 1,9 раза.Уголовное дело было заведено по части 1 статьи 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». На суде предприниматель признал свою вину и раскаялся во всем. За что и получил довольно мягкое наказание – штраф в размере 25 тысяч рублей. Разумеется, запустить свое производство он сможет, только когда отрегулирует уровень выбросов.