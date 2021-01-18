Фирма, которая фигурирует в деле следствия о хищениях в краевой больнице вновь выиграла тендер. Судя по документам, ООО «Сибфармлогистик» победила в торгах на поставку лекарств для краевого онкоцентра на 27,4 миллиона рублей. Директор и хозяин компании Сергей Вакуленко в четверг был взят под стражу в связи со следствием, а в пятницу его фирма стала победителем. Причем других участников в тендере не было. Почему так происходит, по сути, понятно – процессы по тендеру запускались не вчера, и никак не могут в одночасье быть повернуты вспять. А вот что будет дальше, вопрос – не исключено, что итоги оспорят или иным законодательным образом отзовут.Напомним, на прошлой неделе следственные органы провели обыски в краевой больнице, в офисе строительной компании «Сибиряк», а также у компании, которая занималась поставкой медицинского оборудования. По версии следствия, в больницу оснастили не тем оборудованием, которое было нужно, а более дешевым. Таким образом, по версии следствия, было похищено более 112 миллионов рублей из бюджета.