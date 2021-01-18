- Все, да, все деньги – старенькая бабушка еще раз подтвердила переспросившей сотруднице: пришла, чтобы все деньги с давным-давно заведенной книжки, а значит, и которые копила давным-давно. На счету – почти полмиллиона. Огромная сумма.И, хотя по инструкции не положено, сотрудница, к которой подошла у бабушки очередь, вес же спросила – для чего так много?Здесь и выяснилось – на домашний телефон женщины позвонили, безусловно, мошенники. Выдали классическое – твой сын попал в беду, заплатишь, поможем.- Звонивший убедил, что ее сын стал виновником ДТП и, чтобы решить вопрос нужно перечислить деньги на указанный счет. Самостоятельно сделать этого пенсионерка не могла, и человек на том конце провода даже вызвал для нее такси в отделение банка. Собственно, это и спасло женщину от мошенников, она рассказала всю историю сотруднице, которая быстро поняла, что происходит, и вызвала сотрудников полиции.Пока удалось допросить только таксиста, понятно, что он не имеет к истории непосредственного отношения. Дело заведено по статье «мошенничество», пока в отношении не определенных лиц. Что касается неравнодушной сотрудницы в банке - за бдительность полицейские обещали ее наградить (как именно, сейчас решается).