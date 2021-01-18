С потеплением на красноярских дорогах скопилась снежная каша и грязь. Причем, автомобилисты и пешеходы уверены, дороги обработали химией. В социальных сетях люди делятся, что грязь жирная и мгновенно прилипает к машине и обуви. Также залепляет лобовое стекло, ни один стеклоочиститель не может с ней справиться. Грязь просто размазывается и через пару минут стекло вновь приходится очищать.Почему так? Вроде бы, и сильных снегопадов в последнее время не было, и техника работает, и все же...В мэрии использование реагентов отрицают. Там говорят, что была задача растопить снег и лед, чтобы сдвинуть к обочине, потому что колея высокая и создавала трудности для автомобилистов, да и повышала уровень аварийности. Поэтому посыпали дороги исключено песчано-соляной смесью и никакие другие реагенты больше не использовали.Также, как пояснили специалисты, снег растопили с помощью соляного раствора и уже сегодня на улицу выйдет снегоуборочная техника и уберет всю эту грязевую кашу.