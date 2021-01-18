За купание в проруби красноярцев пообещали штрафовать. Как за нарушение безопасного режима. То есть размер административного штрафа для граждан составит – от 500 до 1000 рублей. Для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей. Для юридических – от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Такое предупреждение сделали в полиции Красноярска.Из-за коронавируса много месяцев приходится менять формат празднования разных мероприятий. Ограничение связаны, в первую очередь, с риском распространения инфекции. Решение об отмене крещенских купаний приняла Красноярская епархия Русской православной церкви (к слову, сами священо служители называют это не то чтобы уже не обязательным ритуалом, а в какой-то мере нежелательной, изжившей себя и опасной для здоровья традицией). Местные власти его поддержали.Во всех православных храмах будут проводиться праздничные службы, можно будет набрать освященной воды с 18 по 20 января. Однако в храмы следует приходить в масках и держать социальную дистанцию. Также не допускаются в храмы и на прилегающие к ним территории граждане в состоянии опьянения. За всем этим и будет следить полиция.