В красноярском «Роевом ручье» выдры показали потомство. Малышу Ассоли и Грэя уже три с половиной месяца. Радостную новость сотрудники парко флоры и фауны опубликовали в аккаунте VK.Детеныш родился в конце сентября. Размерами он уже почти с маму, самостоятельно ест мясо и рыбу и даже, иногда, без мамы выходит из домика погулять. Какого пола малыш, пока не известно, поэтому и клички у маленького выдренка еще нет.Ранее сообщалось, что питомцам «Роева ручья» в Красноярске подарили новогодние елки. Деревья для животных привозили и обычные горожане, и предприниматели на безвозмездной основе. С помощью елок и пихт в вольерах создадут природную обстановку, предоставят животным пушистый натуральный элемент развлечения и комфорта. Напомним, елки для некоторых животных – это еда и развлечение