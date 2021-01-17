Строительством Ленского моста в Якутии займется одна дирекция. На сегодняшний день уже подписано распоряжение правительства республики о создании Дирекции по строительству Ленского моста, процедура по регистрации, утверждению устава организации и другая работа уже идет.- Такое решение поможет сосредоточить работу, связанную с объектом, в одном центре. Трудиться по проекту будут конкретные специалисты, без распыления ответственности по министерствам и ведомствам, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.В планах обустроить четыре строительных площадки – по две на правом и левом берегах Лены. Строительство собираются начать с участка, где будет возведен стартовый городок с общежитиями для размещения строителей. Дорожную технику перебросят с объекта в Хабаровске, технику по сооружению островков, плавсредства, буровые, гидропогружатели намерены приобрести в лизинг или арендовать.